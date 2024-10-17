«Написан на туалетной бумаге». «План победы» Зеленского назвали ультиматумом Западу

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично озвучил «план победы» в Верховной раде. Документ включает пять основных пунктов и три секретных приложения. Эксперты назвали проект украинского лидера «списком хотелок» и ультиматумом для Запада, написанным на туалетной бумаге. Что включает «мирный план» и к чему он может привести — в материале 360.ru.

Что включает в себя «план победы» Зеленского «План победы» Зеленского дополняет украинскую «формулу мира», он направлен на укрепление позиций Украины с целью принуждения России к «дипломатическому» завершению конфликта. Основные пункты ориентированы на западных партнеров, чья поддержка нужна Украине. Зеленский выразил надежду, что выполнение его «мирного плана» вынудит российскую сторону прекратить военные действия и принять условия соглашения. Проект включает пять пунктов.

«Безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта. Решительность в этом вопросе станет знаком, что евроинтеграция для страны неизбежна. «Необратимое укрепление» украинской обороны. Этот пункт предполагает продолжение «операций» ВСУ на территории России, укрепление ПВО, совместное с партнерами уничтожение российских дронов и ракет, снятие ограничений Запада на удары вглубь РФ и вложение в украинское оборонное производство. К этому пункту есть секретное дополнение, доступ к которому имеют союзники с соответствующим военным потенциалом. Размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». Его должно быть достаточно для защиты от любой «военной угрозы» со стороны России. У этого пункта тоже есть секретное приложение, которое передали руководству США, Германии, Великобритании, Франции и Италии. Экономика. Украина предлагает партнерам заключить с ней соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, инвестировании и использовании украинского экономического потенциала. Речь идет о металлах — уране, титане, литии. Этот пункт также имеет секретное приложение. Безопасность. После завершения конфликта опыт украинских военных нужно использовать для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе.

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Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что тайные приложения «плана победы» посвящены ударам по территории России. Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие этой стратегии. По данным Associated Press, пока никто из союзников не подал знаков поддержки инициативы украинского лидера.

Как на план Зеленского отреагировали в России Новый «мирный план» Зеленского похож на стратегию США, которая предполагает продолжение боевых действий до полного истощения ресурсов Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном „мирном плане“, но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца», — отметил он. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала стратегию лишь набором бессвязных лозунгов. Предложение Зеленского сбивать российскую авиацию дипломат расценила как попытку подтолкнуть НАТО к прямому конфликту с Россией. Это же касается разрешения на использование дальнобойных ракет.

В совокупности всех тех пунктов и секретных подпунктов — это не «план победы» Зеленского. Это план беды Украины и украинского народа. Мария Захарова представитель МИД РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Зеленского «безумным наркоублюдком», который громогласно заявил о наличии у него «плана победы». «Молодые и не очень „члены альянса“ подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», — написал он в своем Telegram-канале.

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Как отреагировали на Западе Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что настанет день, когда Украина решит начать переговоры о прекращении конфликта. По его словам, «план победы» — это не только приглашение стать членом НАТО, стратегия содержит больше элементов, сообщило агентство Reuters. «Я ясно дал понять, что вступление в НАТО — это суверенное право. Это вопрос, который решает страна и 32 члена НАТО. Пусть не будет сомнений в том, что Путин не сможет это запретить. Самое важное — это сделать так, чтобы Украина была в наилучшем положении», — сказал генсек. Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо выразил неуверенность в успехе «плана победы» Зеленского. Однако он счел важным выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта, сообщило РИА «Новости». О приглашении Украины в Североатлантический альянс высказалась постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, чьи слова привел РБК.

Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Североатлантический союз может говорить о направлении приглашения в краткосрочной перспективе. Джулианн Смит постпред США при НАТО

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Ультиматум западным партнерам «План победы» Зеленского — это ультиматум западным партнерам, заявил 360.ru украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Он отметил, что уже многие лидеры высказали свою точку зрения по поводу вступления страны в НАТО. «Более официально озвучил министр иностранных дел Венгрии, который сказал: вступление Украины в НАТО — это третья мировая война, и это подтвердил [кандидат в президенты США Дональд] Трамп. <…> То есть я не вижу, чтобы там было согласие, а должен быть консенсус для вступления в НАТО», — подчеркнул специалист. В плане Зеленского не прозвучал пункт о вступлении в Евросоюз, и это понятно, отметил Оленийк. «Поляки сказали, не будет вам Евросоюза, пока у нас не будут решены вопросы взаимных претензий по волынской резне. А там еще экономические вопросы, поставки сельскохозяйственной продукции и так далее», — добавил эксперт. Другой пункт гласит, что партнеры должны помогать Украине в развитии собственного производства.

Но только полный идиот может вкладывать деньги в территорию, которая простреливается вооруженными силами России. Буквально сегодня уничтожено производство ремонта бронетехники в Николаеве. На днях мы видели, как отработали Вооруженные силы России по заводам, как «Артем». Это военные заводы и «Южмаш» и так далее. Владимир Олейник политик

Фото: РИА «Новости»

Он напомнил о требовании Зеленского разрешить ВСУ удары вглубь России дальнобойными ракетами. На это украинский лидер уже получил ответ. «Уже объездил эти публичные дома Европы как политик с низкой социальной ответственностью, так сказать, попрошайка и так далее. „Никакого разрешения мы не будем давать. Это война. Это ты хочешь нас втянуть в войну“. Конечно, он здесь высказал свои соображения, чтобы прикрыли небо. Но это тоже вовлечение НАТО в конфликт», — подчеркнул Олейник. Говоря об экономическом потенциале Украины, Зеленский указал на готовность отдать все в обмен на деньги. Также президент решил сделать страну частной военной компанией НАТО. «Поэтому это все-таки не план. Это ультиматум, написанный на туалетной бумаге», — добавил эксперт. По его словам, Зеленский ждет 5 ноября — визита президента США Джо Байдена в Европу. Однако встреча в формате Рамштайн действительно не состоится.

Когда Байден услышал, что на Америку двигается ураган «Милтон», он обрадовался, что не встретился с «ураганом Зеленским». Мне кажется, обрадовался, потому что надо было давать какие-то ответы, а так он ушел от этого. Ничего там перспективного, тоже самое: наша песня хороша, начинай сначала, попрошайничество. Владимир Олейник политик

Фото: РИА «Новости»

Список хотелок Перед обнародованием плана Зеленского состоялась довольно неплохая PR-кампания этого документа, подогреваемая скрытыми пунктами, рассказала 360.ru политолог Анна Богачева. Весь мир убеждали, что именно эта стратегия впервые всех устроит. Аналитики и эксперты спорили о возможности включения жестких условий России, а также велись разговоры о финансовой ответственности всех участников событий. Российскую сторону хотели пригласить на «мирную конференцию». «В результате получилось как в известном меме: „А разговоров то было“. Естественно, это никакой не мирный план, а новые требования Киева к уставшей от постоянных вымогательств денег и оружия Европе с добавлением агрессивных условий про возможность ударов вглубь России. Более того, европейские власти однозначно обескуражены так называемым „установлением дедлайна“ для выполнения плана», — отметила Богачева. По ее словам, своим планом Украина планировала продемонстрировать решимость продолжать конфликт и показать уверенность в поддержке союзников.

Но по итогу получит раздражение от лиц, принимающих решение, и очередные обвинения в бездействии и коррупции. «План победы» не включает никаких действий со стороны Украины, а лишь является списком хотелок украинского руководства, оторванным от реальности. Анна Богачева политолог

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В результате «план победы» разочаровал как сторонников Украины, которые ожидали каких-либо реальных предложений по разрешению конфликта, так и противников, все еще надеющихся на хоть какую-нибудь адекватность украинских властей, заключила специалист. Политолог Вадим Сипров считает, что «мирный план» Зеленского неисполним. По его словам, принятие Украины в НАТО приведет к войне России с альянсом. НАТО эта война не нужна.