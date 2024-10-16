Кремль прокомментировал «мирный план» Зеленского

Новый «мирный план» Владимира Зеленского похож на стратегию США, которая предполагает продолжение боевых действий до полного истощения ресурсов Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном „мирном плане“, но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал „мирным планом“», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Никакого другого плана, скорее всего, не существует, добавил Песков. Он уточнил, что ему сложно высказывать свое мнение о том, чего он еще не видел.

Песков предположил, что заявления Зеленского опубликуют 16 октября, тогда можно будет их обсудить.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев зло высмеял «план победы» Зеленского. Медведев нелестно отозвался об украинском президенте и отметил, что его «план» состоит из одного пункта — приглашения в НАТО. При этом самим украинцам пообещали показать «план победы» в ближайшее время. Документ уже согласовали на Западе.