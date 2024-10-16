Зеленский ограничил союзникам время на принятие «плана победы»

AP: Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский дал западным союзникам три месяца на принятие «плана победы». Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным журналистов, глава государства объездил столицы на Западе, чтобы представить свой проект, но никто из лидеров пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план.

«Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским», — отметили авторы материала.

Зеленский представил «план победы» в Верховной раде. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что проект имеет мало общего с реальностью и не отражает желания страны.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.