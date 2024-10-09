Западные лидеры отказались от встречи с Зеленским в Рамштайне

В ФРГ подтвердили отмену встречи глав США, Британии, Германии и Франции

Саммит лидеров США, Великобритании, Франции и Германии, запланированный на 12 октября, отменили. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, его процитировало РИА «Новости» .

«Встреча на уровне лидеров государств в Рамштайне не состоится», — сказал он,

Хебештрайт добавил, что саммит не будут проводить в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отменил визит в ближайшие дни в Германию. Такое решение связано с подготовкой к надвигающемуся на штат Флорида урагану «Милтон». Отмену своей поездки в Берлин американский лидер пообещал обсудить с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Встреча Байдена в Германии с главами стран Европы и украинским лидером Владимиром Зеленским планировалась с сентября. Участники встречи должны были обсудить дальнейшую поддержку Украины.