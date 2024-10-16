Подоляк раскрыл содержание тайных приложений «плана победы» Зеленского

Тайные приложения «плана победы» украинского лидера Владимира посвящены ударам по территории России. Об этом сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию «РБК-Украина».

Подоляк рассказал, что в документах идет речь о разрушении логистики российских войск, а также уничтожении важных объектов.

«Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — заявил Подоляк.

Ранее Зеленский рассказал о двух секретных пунктах «плана победы», которые никогда не опубликуют.