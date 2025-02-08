Сегодня 03:33 «Сильная пощечина Зеленскому». Раскрыты перспективы после освобождения Торецка Капитан Дандыкин: освобождение Торецка стало сильной пощечиной Зеленскому 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Спецоперация

ДНР

Военные

ВСУ

Украина

Горловка

Торецк

Российские войска взяли под контроль Торецк (российское название — Дзержинск) в ДНР — один из самых мощных укрепрайонов ВСУ. Это открывает дорогу на крупнейшую промышленную агломерацию — Покровско-Краматорское направление, рассказал в беседе с 360.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Как проходило освобождение Торецка Бои за Торецк начались летом 2024 года. До этого времени город был глубоким тылом для ВСУ, однако наступление российских войск под Авдеевкой сделало Торецк прифронтовым населенным пунктом. После ряда побед за Украиной осталась только шахта «Торецкая». В июне 2024 года Украина начала принудительную эвакуацию жителей Торецка. К 25 июня в городе осталось около пяти с половиной тысяч человек. При этом украинские боевики расстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город самостоятельно.

Фото: РИА «Новости»

В середине декабря российские войска зашли в поселок Петровка и приступили к дальнейшему выдавливанию противника с территории, а также закончили зачистку района Забалка. ВС РФ вышли к северной границе Торецка. В конце января российские штурмовики заняли террикон шахты «Валюга». В северной части города шли интенсивные бои в районе шахты «Торецкая». Благодаря контролю над Торецком ВСУ могли перебрасывать подкрепления на оголенные участки фронта, теперь они такой возможности лишились. ВСУ бросили на российские подразделения все резервы на этом направлении, атаковали FPV-дронами, причем били не только по военным, но и по гражданскому населению. В освобождении Торецка отличились подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Фото: РИА «Новости»

Плацдарм для атаки на Горловку Укрепления в Торецке начали строить давно, отметил военный эксперт Дандыкин. Для ВСУ это был плацдарм для атаки на Горловку. «Все эти годы оттуда именно они кошмарили в большей степени артиллерией, минометами даже, этот многострадальный город. <…> Ну вот, пришлось повозиться», — добавил Дандыкин. Украинское командование понимало, что Торецк прикрывает дорогу на Покровско-Краматорское направление. Это было основное оборонительное сооружение в цепочке от Курахова до Углерара и Марьинки.

Фото: Пресс-служба Минобороны

«Если брать по этой цепочке, то это один из мощнейших укрепов, за которые они зубами держались. Как прочим, они держатся за Часов Яр. Его ждет такая же судьба. Я думаю, мы скоро его освободим», — высказал мнение военный. Дандыкин отметил, что сейчас нужно отодвинуть линию от Горловки на правом фланге. Также можно пойти на север, где идут бои на стыке с ЛНР, но решать будет командование, подчеркнул собеседник 360.ru. «Всяком случае, это сильная пощечина Зеленскому и его банде», — резюмировал военный эксперт.

Фото: РИА «Новости»

История Торецка Годом основания города считается 1810 год, тогда это был поселок Щербиновка, в котором жили шахтеры, добывающие каменный уголь в Скелеватой балке. К концу XIX века в поселке построили первые коксовые печи, а затем коксобензольный завод. Хозяева шахт богатели, горняки страдали от болезней и нищеты. В годы Гражданской войны щербиновцы обороняли Царицын (ныне Волгоград) от войск генерала Антона Деникина. Советская власть дала населенному пункту статус города и новое название — Дзержинск. В городе построили ДК, парки, заводы, начала работать газета. В годы Великой Отечественной войны на фронт из Дзержинска ушли более 10 тысяч мужчин. Дзержинск был в немецкой оккупации с октября 1941 года по сентябрь 1943 года. Освобожденный город был в руинах, его пришлось отстраивать заново. Получив независимость, Украина провела приватизацию заводов и фабрик, город жил за счет добычи угля. После переворота в 2014 году Дзержинск вошел в состав ДНР, однако украинские власти не хотели терять угольное сердце Донбасса и отбили город обратно. После этого Дзержинск переименовали в Торецк.