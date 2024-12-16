Украина поставила на Курахове жирный крест? Главное о ситуации в зоне СВО

На Покровском направлении под контролем ВС России остался один из самых важных населенных пунктов южнее административного центра. Боевые действия в Торецке предполагают скорое освобождение города от ВСУ, продвижение российских войск заметно также в Харьковской области. Ситуацию в зоне СВО и в курском приграничье проанализировал для 360.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Покровское направление Самая напряженная обстановка последние двое суток была на Покровском направлении. Бросив в контратаку успешно переброшенных из Харьковской области нацистов третьей бригады «Азова»*, противник сумел не только отбросить наши вооруженные силы от Песчаного, но и вынудил отойти из Бельгийки.

В какой-то момент вооруженным силам хунты удалось даже заскочить на северные окраины села Шевченко.

Весь вчерашний день здесь продолжались тяжелые бои, но в понедельник уже стало понятно: противника полностью выбили из окраин села, и самый важный южнее Покровска населенный пункт остался под нашим контролем.

При этом продолжается и наше наступление восточнее и западнее Шевченко. Восточнее — бои в самом Дачинском, еще восточнее — в Лысовке — наши продвигаются к Покровску, а западнее идут боевые действия на окраинах Новоленовки и южнее уже освобожденного Пушкино.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Бои в Торецке и Часовом Яре В Торецке ВС России закончили зачистку района Забалка, который находится южнее уже освобожденных нами терриконов шахты Центральная, и ведут бои в частной застройке севернее, постепенно приближаясь к давно заброшенному еще дореволюционному небольшому террикону шахты № 10.

Если темпы нашего наступления в городе сохранятся, то к Новому году падет последний серьезный укрепрайон вокруг шахты Торецкая, и город будет освобожден.

В Часовом Яре ВСУ, атакуя из многоэтажек, без особого успеха пытаются выбить наши войска из центрального цеха завода огнеупоров. Одновременно с этим Вооруженные силы России на юге обходят Ступочки, затрудняя противнику оборону всего укрепрайона.

Купянск и Курахово В Харьковской области вооруженные силы хунты не в состоянии выбить наши войска с плацдарма, занятого на западном берегу реки Оскол. И сейчас бои идут непосредственно в селе Двуречном, на западном берегу.

Южнее Купянска ВС России после освобождения Лозовой продолжают все более широким фронтом двигаться к Осколу. Это чуть южнее Кругляковки, где мы уже вышли на берег реки еще два месяца назад.

Еще южнее этого района в Харьковской области наступление по всему фронту достаточно медленное. Но тем не менее мы последовательно освобождаем населенный пункт Терны на реке Жеребец.

На Кураховском направлении большая часть города уже находится под контролем Вооруженных сил России — фактически вся городская застройка. Противник с боями отходит в промзону на западе города. Еще более затрудняет его положение тот факт, что южнее Курахова нам удалось освободить населенный пункт Зеленовка, приблизившись вплотную к единственной автодороге, которая снабжает Кураховский гарнизон. Юго-восточнее Курахова нашим удалось снова завязать бои в Новом Комаре, отрезав Великую Новоселку от снабжения с севера. В самой Великой Новоселке сейчас идут бои в восточных и южных окраинах села.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Что происходит в Курской области В Курской области по всей линии боевого соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы России пробиваются с запада от Ново-Ивановки к Малой Локне, одновременно обходя Погребки восточнее, возле села Нечаев, и стараясь с севера пробиться все к той же Малой Локне. Южнее, у бывшей госграницы, идут в основном позиционные бои за Николаево-Дарьино на западе и медленное продвижение наших войск севернее и южнее села Гуево.

По характеру боевых действий на всем, практически полуторатысячекилометровом фронте понятно, что в конце года и начале следующего основные бои будут идти именно на Курском направлении и вокруг Покровска.

Похоже, на Курахове генштаб хунты поставил жирный крест, а часовоярские и торецкие гарнизоны списал, ограничив их задачи как можно более длительным удержанием части ВС России на этих направлениях. Им уже традиционно для стратегов хунты отвели роль могилизируемого пушечного мяса. *Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.