Полный контроль над городом Курахово откроет Вооруженным силам России путь к Днепропетровской области, которая является промышленным центром Украины. Об этом сообщила газета The New York Times .

Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что период с августа по декабрь стал самым сложным для Украины с начала 2022 года. Российское наступление в ДНР, по его словам, набрало обороты. Постоянные атаки привели к провисанию украинской линии обороны.

Войска уверенно продвинулись к Красноармейску (украинское название — Покровск), важному военному узлу, а также вступили в ожесточенные бои в Часовом Яре и Дзержинске (Торецке), долгое время игравшими роль баррикад. В тяжелом положении оказалась украинская группировка вокруг Курахова. Контроль над этим городом, по мнению аналитиков газеты, откроет России путь на Днепр, который стал промышленным центром Украины.

Командир разведывательной бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Павленко-Крижешевский признал необоснованность прогнозов о том, что у России не хватит резервов для продолжения наступления в прежнем темпе. Он заявил, что она наоборот задействовала в штурмовых операциях больше солдат и увеличила масштабы атак.

Одним из самых значимых достижений российской армии в 2024 году стало взятие Авдеевки, сообщил RT. Кроме того, войска зашли в Харьковскую область и освободили ряд населенных пунктов в ДНР.