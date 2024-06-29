Украинские боевики расстреляли беженцев во время эвакуации из Торецка

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ расстреляли группу беженцев из Торецка

Официальный сайт президент Украины
Фото: Официальный сайт президент Украины

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он напомнил, что сейчас в Торецке идут ожесточенные бои, поэтому люди пытаются эвакуироваться из этого населенного пункта.

«Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — заявил Кимаковский.

Украина 25 июня начала принудительную эвакуацию жителей Торецка. К 21 июня в городе оставались около шести тысяч человек, сообщил назначенный украинскими властями «глава Донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин.

В мае «преждевременную добровольную эвакуацию» объявили в двух общинах Сумской области — Белопольской и Ворожбянской.

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