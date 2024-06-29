Украинские боевики расстреляли беженцев во время эвакуации из Торецка

Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он напомнил, что сейчас в Торецке идут ожесточенные бои, поэтому люди пытаются эвакуироваться из этого населенного пункта.

«Погибли по меньшей мере семеро мирных жителей», — заявил Кимаковский.

Украина 25 июня начала принудительную эвакуацию жителей Торецка. К 21 июня в городе оставались около шести тысяч человек, сообщил назначенный украинскими властями «глава Донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин.

В мае «преждевременную добровольную эвакуацию» объявили в двух общинах Сумской области — Белопольской и Ворожбянской.