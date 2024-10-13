13 октября 2024 00:44 Освобождение Купянска не за горами. Бои за Петропавловку обрушили фронт ВСУ Михайлов: после взятия Петропавловки ВС России освободят Купянск 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Перспектива возвращения Купянска стала для ВС РФ еще более ощутимой. Российские войска приблизились к населенному пункту, оказавшись в трех километрах от этого города, и вот-вот прорвут оборону. Как скоро случится освобождение и в чем его значение для СВО — в материале 360.ru.

Второй город Харьковской области Купянск находится в 124 километрах от Харькова и в 60 километрах от российской границы. Во время Второй мировой войны с октября 1941 года по июнь 1942 года и на несколько месяцев 1943 года Купянск являлся столицей УССР, после немецкой оккупации Киева и Харькова в него переехали правительственные учреждения. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с 360.ru назвал Купянск вторым важнейшим после Харькова областным городом. По его словам, он имеет много преимуществ, главное из которых заключается в логистике.

Купянск — второй важнейший после Харькова областной город с мощным железнодорожным узлом Купянск — Узловая, хорошей логистикой и мощной промышленностью. Важнейшая его часть — логистическая. Евгений Михайлов Военный эксперт

Российские войска уже брали Купянск в феврале 2022 года, но через полгода оставили его. Захватившие город бойцы «Азова»* устроили расправу над местными жителями, в том числе преподававшими по-русски учителями и получавшими гумпомощь гражданскими. Боевики публиковали видео с телами растерзанных «коллаборационистов». Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил 360.ru, что пришло время вернуть контроль над Купянском. «Город, который мы оставили в 2022 году в силу определенных обстоятельств, нужно освобождать. Население там натерпелось от укронацистов», — сказал он. Значение взятия Купянска для СВО Взятие Купянска станет колоссальным ударом по Украине, ее армии и режиму в целом, предупредил Михайлов. В том числе в контексте освобождения Харьковской области, если таковое запланировано.

Фото: РИА «Новости»

«Украинские военные прекрасно понимают, чем грозит им эта потеря. Дальше уже Харьков, если не считать поселки. Потеря второго по важности города Харьковской области нанесет сильнейший удар по обороноспособности Украины», — сказал он. После освобождения Купянска для ВСУ, по мнению Михайлова, наступит час икс. Они уже испытали нехватку вооружений и обученного личного состава. Потеря этого города лишит украинскую армию возможности подтянуть резервы на фоне продвижения российских подразделений. Обстановка на подходах к Купянску Военкоры сообщили о боях за Петропавловку. Этот довольно крупный поселок с населением 2,5 тысячи человек. Он считался последним укрепрайоном ВСУ, прикрывавшем Купянск на северо-востоке.

Сейчас одно из главных событий СВО — это, конечно же, прорыв русских военных к населенному пункту Петропавловка, который находится в трех километрах от Купянска. Пройдет зачистка крупного, довольно-таки важного поселка, уничтожение врага. Евгений Михайлов Военный эксперт

По его оценкам, моральный дух украинских военных сломлен. Мало того, что российские войска достигли серьезных успехов в освобождении Курской области, так теперь добились мощного прорыва на Купянском направлении. Михайлов добавил, что кроме Петропавловки, бои ведутся на высотах в районе населенных пунктов Песчаное и Табаевка. Он сообщил, что российские войска готовят противнику полукотел. Для выхода на Купянск важны все населенные пункты в его окрестностях, заявил 360.ru Дандыкин. По его оценкам, украинские войска не отдадут их без боя.

Фото: Телеканал «360»

«Думаю, что прежде всего будут штурмовать населенные пункты, которые на флангах Купянска, слева и справа. <…> Киевский режим постарается держаться за него зубами. Но в связи с тем, что они ушли на „курскую авантюру“, и там сейчас им тоже не сладко, совсем горько, у нас есть все возможности вернуть то, что мы утратили два года назад», — сказал он. Предчувствуя приближение решающих боев, украинская администрация объявила эвакуацию из Купянского района. Отказавшихся уехать власти отключили от газа, водоснабжения и электричества. Когда и как произойдет штурм Купянска Эксперты единогласно заявили, что освобождение Купянска станет довольно трудной задачей. Дандыкин объяснил 360.ru, что сложности могут возникнуть из-за географического положения города. Он находится на берегу реки Оскол, правого притока Северского Донца в бассейне Дона, у впадения реки Купянки.

Там очень много различных рек, поэтому нужно их форсировать, наводить переправы и так далее. Ну, а дальше, он же граничит с Луганской Народной Республикой. Там все достаточно близко, поэтому дай бог удачи нашим ребятам. Василий Дандыкин Военный эксперт

По мнению Дандыкина, штурм Купянска не имеет смысла, потому что повлечет большие потери. Михайлов отметил, что российские войска сменили тактику — вместо лобовых атак стали создавать котлы и полукотлы. По его прогнозу, бои за Купянск начнутся после освобождения Петропавловки, потому что раз ВСУ не смогли остановить приближение к ней, значит, фронт уже посыпался. «Сложности будут. Будут биться, возможно, за каждый дом. Если мы возьмем, как обычно, тактику полукотлов и котлов, то перерезание логистики, невозможность получения достаточного количества боеприпасов для защиты и питания ВСУ, пойдет проще», — сказал специалист. Военный эксперт допустил, что российские войска, как и в других населенных пунктах, оставят узкий проход под контролем авиации и дронов. Михайлов сообщил, что он станет гуманитарным коридором для жителей. * «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.