Последний укрепрайон до Купянска и поход на Северск. Что происходит в зоне СВО

Усилившие наступление группировки российских войск в зоне проведения спецоперации обратили в бегство украинских военных на всей линии соприкосновения. Командование ВСУ не может закрыть образовавшиеся бреши и фактически ставит своих военных под угрозу пропадания в самый большой мешок с начала боев. Неудачи также преследуют украинские подразделения в Курской области, и на все эти провалы поддерживающие Украину страны Запада закрыли глаза. Ситуацию специально для 360.ru подробно разобрал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Вооруженные силы России продолжили нервировать Генштаб хунты и лично мясника Сырского, нанося удары почти по всему фронту протяженностью в полторы тысячи километров. Утратив стратегическую инициативу, противник не успевает затыкать дыры, выявляя которые, наши вынуждают рои хунты отступать.

Что происходит на Купянском направлении

К примеру, весь последний месяц противник пытался блокировать наше продвижение юго-восточнее Купянска от Песчаного к Осколу.

А Вооруженные силы России нанесли удар северо-восточнее Купянска от Синьковки к последнему укрепрайону, прикрывающему город на этом направлении, — Петропавловке.

При этом на правом фланге после прорыва от Песчаного к трассе вдоль Оскола идет продвижение наших войск западнее, к Кисловке и Котляровке. Так что ни о каком ударе во фланг противник не может даже мечтать.

Фото: РИА «Новости»

Что происходит на Северском направлении

Южнее Купянского направления наши продвигаются вдоль реки Жеребец — от ранее освобожденного Невского к Тернам. Еще южнее, за излучиной Северского Донца, наши продолжают заходить с Северского укрепрайона, прорвавшись вдоль реки от Белогоровки через Григоровку к Серебрянке и от Верхней Каменки к Верхнекаменскому. Это восточнее Северска.

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении наши ведут бои в Лысовке. Это населенный пункт, прикрывающий трассу Е-50, перерезав который, Вооруженные силы России до предела затрудняют маневр вояк хунты по этому участку фронта. В том числе из Селидова, за который сейчас идут бои.

Севернее Угледара наши продолжили наступление на Богоявленку, одновременно прикрывая левый фланг наступающих от Водяного.

В перспективе военного наступления у вояк хунты существует реальная угроза формирования очередного мешка, превосходящего по масштабам все, в которые противник попадал ранее.

Фото: Телеканал «360»

Потери ВСУ в Курской области

В Курской области ВСУ не могут похвастаться даже тем, что удерживают захваченные позиции. В начале недели российские войска продвигались южнее Суджи, беря Плехово в клещи, и освободили Черкасское Поречное севернее нее.

За последние сутки ударом от Коренева ликвидирован существовавший последние два месяца карман в районе Ольговки.

Российские войска, прорываясь на юго-восток к Любимовке и Новоивановке, делом доказали, что из попытки контрудара Вооруженных сил Украины в районе Веселого вышел пшик и отрезать коммуникации наших наступающих войск им не удалось.

Фото: РИА «Новости»

А за поребриком уже рисуют карты окружения вооруженных сил хунты к северу от Любимовки и вплоть до Малой Локни. Хотя я думаю, что с этим наш Генштаб спешить не будет. Ликвидировать столь успешно работающую мясорубку пока преждевременно.

Реакция Запада на провал ВСУ

Видят это и за океаном. Подводя промежуточные итоги, американский институт изучения войны сделал ставку исключительно на погоду. Отнюдь не на возможности ВСУ. Цитирую: «Вооруженные силы России, скорее всего, не прекратят наступательные операции после осеннего сезона грязи. Хотя неблагоприятные погодные условия, вероятно, снизят эффективность российской пехоты».

Фото: Телеканал «360»

Что тут сказать? Разве что напомнить, что в сентябре прошлого года завершилось ожидаемо неудачное наступление вооруженных сил хунты.

Начав наступать в октябре 2023 года, ВС России к маю этого года, за семь месяцев, освободили не менее 500 квадратных километров. С мая, начав с Харьковской области, и до конца сентября, за пять месяцев, — втрое больше, более полутора тысяч квадратных километров.

Как сроки, так и тенденции вполне очевидны для принятия противником решений стратегического характера. Времени тоже достаточно.

Киевская хунта в меру своих умственных способностей умудрилась, во-первых, ужесточить весной тотальную мобилизацию и, во-вторых, 6 июля вторгнуться в Курскую область. Результаты видны у клоуна-президента на лице.

США закрыли глаза на провал ВСУ

Возглавляемые США западные организаторы вооруженного переворота 2014 года и всего происходящего сегодня на остатках Украины, кроме громких заявлений, не сделали в этом году, по сути дела, ничего. Даже видя отступление все более быстрыми темпами киевской хунты. Никакого кратного увеличения поставок оружия, хотя бы приблизительно сравнимого с тем, которое началось в конце 2022 года при подготовке контрнаступления противника на Запорожском фронте, нет и в помине.

Мало того, даже поставки [истребителей] F-16 идут через пень-колоду и в рамках принятых более года назад решений.

Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, происходящее более-менее США устраивает. И даже если не устраивает, то ложиться костьми ради стабилизации линии фронта они не собираются. Второе, Вооруженные силы России продолжат наматывать вояк хунты на танковые траки, освобождая левобережье бывшей Украинской ССР. Причем с хорошими шансами и в дальнейшем продвигаться все более быстрыми темпами.