Украинские военные вновь начали насильственную эвакуацию жителей Купянского района, заявил замглавы ВГА Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в скором времени могут прекратить автобусное сообщение из Купянска в Харькова.

Лисняк объяснил, что ВСУ таким образом хотят избавиться от свидетелей мародерства — именно этим украинские военные намерены заниматься в городе до прихода туда ВС России.

«В случае отказа от эвакуации украинские власти проводят отключения абонентов от коммунальных услуг: подачи газа, водоснабжения и электричества, а также отказывают в предоставлении гуманитарной помощи», — рассказал замглавы российской военно-гражданской администрации региона.

Власти Украины отправили в Харьковскую область иностранных наемников, рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, мирные жители заметили солдат удачи из Румынии, Польши и Германии.