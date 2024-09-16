Российские бойцы отрежут проход ВСУ к Купянску

Российские военные подошли к трассе, заняв которую можно перерезать проход украинской армии к Купянску. Об этом рассказал украинский военный эксперт Константин Машовец в Facebook*.

Российские военные значительно увеличили зону контроля в районе населенного пункта Песчаное. Как отметил Машовец, теперь позиции российских войск расположены примерно в трех километрах от сел Кругляковка и Колесниковка.

По его мнению, если ничего не изменится, ВС России выйдут на левый берег реки Оскол и разрежут плацдарм на две части.

Ранее ВСУ трижды пытались прорваться в Курскую область, но им дали отпор. Боевики потеряли до 50 солдат, танк и три боевых бронированных машины. Российские военные также освободили два населенных пункта под Курском: Успеновку и Борки. Украинская армия лишилась до 40 военнослужащих.

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