Бойцы ВС РФ отбили у ВСУ 19 населенных пунктов в Курской области

Российские военные освободили 19 населенных пунктов в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника <…> 19 населенных пунктов», — заявил офицер.

По его словам, отличились несколько российских подразделений, особенно морпехи 155-й бригады. Бойцы ВС РФ провели активные штурмовые действия и за последние двое суток результативно продвинулись вперед. Они уже зачистили два населенных пункта и еще два продолжают зачищать.

Алаудинов отметил, что российские военные хорошо поработали на Суджанском направлении, добавив, что его группа «Аида» сожгла один танк и одну боевую бронированную машину.

Сегодня российские зенитчики уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областью и еще один над Курской, писали «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее Ленинский районный суд Курска заочно арестовал девять украинских боевиков, подозреваемых в совершении серии преступлений на территории региона.