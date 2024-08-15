Генштаб ВСУ назвал два самых напряженных направления

Генштаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления самыми напряженными

Фото: РИА «Новости»

Напряженная обстановка сложилась на Купянском и Северском направлениях. Об этом в Telegram-канале Генштаб украинских войск.

«На Купянском направлении <…> ситуация напряженная <…>. Напряженная ситуация на Северском направлении», — указали в сообщении.

До этого стало известно, что ВС России освободили дорогу, соединяющую Купянск и Сватово. Также несколько сел уже перешли под контроль российских войск, которые уверенно продвигаются к самому Купянску.

По данным Минобороны, в боях на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли 2300 человек. Также ВСУ лишились 88 автомобилей, 192 боевых бронированных машин, 18 машин пехоты, 32 бронетранспортеров и 37 танков.

Ранее украинские боевики пытались атаковать российскую армию, закрепившуюся в Песчаном под Купянском. У ВСУ не получилось выбить российских военных с позиций. Около Песчаного бойцы ВС РФ подбили американскую БМП Bradley и несколько легких французских колесных танков.

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