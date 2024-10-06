«РВ»: под Купянском ВС России образовала первый «мешок» для ВСУ

Российские войска образовали первый «мешок» в районе Купянска, потенциально просматривается еще три. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские паблики.

На Украине считают, что следующая цель российской армии — создать в образовавшемся «мешке» невыгодные условия для обороны ВСУ. Штурмовые отряды ВС РФ будут пытаться сузить его.

На украинской стороне отметили, что ситуация на Купянском направлении не критична, но складывается не в пользу ВСУ. Российская армия продолжает постепенно продвигаться на границе ЛНР и Харьковской области, передали военкоры сообщения украинцев.

В конце сентября Вооруженные силы России ликвидировали сеть опорных пунктов и группу украинских военнослужащих под Купянском.