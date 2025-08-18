Охота на «Сапсаны» и новый плацдарм. Что произошло в зоне СВО за неделю

Наиболее ожесточенные бои продолжают идти в Донбассе. Одновременно с ними в мире все следят за дипломатической борьбой за урегулирование конфликта. Что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Обстановка в Донбассе на 17 августа Вооруженные силы России сосредоточились на освобождении северной части ДНР. Они расширили зону контроля, выйдя к городу Доброполье в Покровском районе. Для противника это стало неожиданностью — боевики оказались совершенно неготовы к обороне. Чтобы ослабить натиск, Вооруженные силы Украины перебросили наиболее боеспособные части и соединения к Красноармейску (украинское название — Покровск) и Константиновке. Но тщетно — российские подразделения шли с тыла и нарушили логистику между этими населенными пунктами.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Россия освободила населенные пункты Суворово, Щербиновка, Искра, Александроград, Колодези и Никаноровка. Военкор Александр Коц увидел во взятии Колодезей признаки готовящегося наступления на Красный Лиман, который является важной тыловой и перевалочной базой для донбасской группировки ВСУ. Село находится всего в трех километрах от дороги, ведущей в этот город. «Колодези — село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 340 человек. <…> Оживление на этом относительно спокойном в последние месяцы участке фронта может говорить о подготовке к наступлению на Красный Лиман», — сказал он. Срыв производства ОТРК «Сапсан» ФСБ и армия России сорвали программу производства на Украине ракетных комплексов повышенной дальности «Сапсан», способных наносить удары вглубь России. Киевский режим развернул разработку и выпуск при содействии Германии.

Фото: РИА «Новости»

Российские военные получили координаты производственных зданий и средств ПВО, которые прикрывали производственные объекты. В Днепропетровской области уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, которая использовалась для наведения. Под массированный удар попали четыре производства комплектующих для «Сапсанов» в Сумской и Днепропетровской областях. Повреждения получил Павлоградский химический завод, тоже задействованный в производстве. Уничтожены места хранения ракет и комплектующих к ним. ВС России в Днепропетровской области В Днепропетровской области — тоже успех, под контроль России перешло село Вороное. Оно находится на левом берегу реки Вороная у границы с ДНР в 2,5 километрах к юго-западу от взятого 8 августа Январского. Таким образом, российские войска заняли четыре населенных пункта этого региона, с учетом Малиевки и Дачного, и расширили плацдарм. В Сумской области БПЛА разнесли зенитную ракетную систему в районе населенного пункта Ворожба, которую боевики планировали применять к российской боевой авиации.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Дроны-камикадзе успешно отработали по передовому пункту управления ВСУ в районе Бирино в Черниговской области. Боевики пригнали спецтехнику, чтобы возвести укрепления, но попали под российскую «Герань». Атаки украинских БПЛА Белгородская область 13 августа подверглась одному из самых массированных налетов БПЛА. Над регионом уничтожили несколько десятков ударных и разведывательных дронов. На пути к Смоленской АЭС военные перехватили ударный беспилотник самолетного типа «Спис». Предприятие находится возле Десногорска в 150 километрах от Смоленска. Атака не помешала работе станции, все три энергоблока остались в строю. Удары по Запорожской АЭС ВСУ вели массированный артиллерийский огонь по промзоне Энергодара и объектам, прилегающим к территории Запорожской АЭС. Из-за этого 12 августа загорелась сухая трава в 700 метрах от энергоблока, на следующий день обошлось без последствий.

Фото: РИА «Новости»

Госкорпорация «Росатом» заявила, что атаки на Запорожскую АЭС участились в последний месяц Это представляет прямую угрозу инфраструктуре станции. Обмен пленными При посредничестве ОАЭ Россия и Украина обменялись военнопленными. На родину с каждой стороны вернулись по 84 солдата. Пленные, не попавшие в обменные списки, составили петицию в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Ее подписала тысяча человек. Они потребовали чтобы президент не выбирал по 50-100 угодных в месяц, а обменялся в формате «всех на всех». «Зеленскому не нужны свидетели. Свидетели преступных приказов украинских командиров, очевидцы расправ над гражданскими, „безвольное мясо“, добровольно сложившее оружие перед российскими войсками. Он забирает только идейных боевиков по типу головорезов „Азова“*. Тех, кто будет снова готов пойти на передний край под бандеровскими стягами», — объяснил военкор Евгений Поддубный. Партия Су-34 поступила в войска Объединенная авиастроительная корпорация передала новые истребители-бомбардировщики Су-34 для оперативно-тактической авиации ВКС России. Они предназначены для воздушной разведки, поражения наземных, надводных и воздушных целей на дальних рубежах и инфраструктуры, прикрытой средствами ПВО.

Фото: Госкорпорация «Ростех» / Telegram

«Возможности машины позволяют летчикам успешно действовать на театрах военных действий и применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. Покушение на военного в Подмосковье ФСБ предотвратила теракт, цель которого — убить высокопоставленного военного. Гражданин России и Украины 1989 года рождения рассчитывал подорвать машину с 60 килограммами взрывчатки рядом с офицером. Он успел спрятать самодельное взрывное устройство в авто и поехал в месту преступления, но на трассе М-4 попал в руки силовиков. Мужчина сознался в подготовке теракта и сообщил, что украинские кураторы подкупили его обещанием помочь вернуться на родину и избежать мобилизации. Переговоры на Аляске Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретились 15 августа на Аляске, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта и возобновление экономического сотрудничества. Зеленского не пригласили.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

На итоговой пресс-конференции президенты, не вдаваясь в детали, заявили, что пришли к взаимопониманию по ряду вопросов, хотя соглашение не заключили. Несмотря на отсутствие конкретики, их встреча вызвала большой резонанс. Евросоюз пригрозил продолжить санкционное давление на Россию, а Зеленский собрался в Вашингтон на личную встречу с Трампом. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.