ВСУ попытались атаковать беспилотником Смоленскую АЭС

ФСБ сообщила о сорванной террористической атаке БПЛА по Смоленской АЭС

«Силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС „Спис“ украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — указали в ведомстве.

В Минобороны подтвердили, что украинский беспилотник перехватили в воздушном пространстве региона.

ВСУ не прекращают попыток нанести урон российским атомным электростанциям. Накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске они несколько дней обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.