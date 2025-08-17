ВСУ попытались атаковать беспилотником Смоленскую АЭС

ФСБ сообщила о сорванной террористической атаке БПЛА по Смоленской АЭС

ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Украина предприняла попытку атаковать Смоленскую АЭС. Запущенный беспилотник подавили российские средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в ФСБ.

«Силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС „Спис“ украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — указали в ведомстве.

В Минобороны подтвердили, что украинский беспилотник перехватили в воздушном пространстве региона.

ВСУ не прекращают попыток нанести урон российским атомным электростанциям. Накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске они несколько дней обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.

