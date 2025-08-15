«Кинжалы» подрезали крылья «Сапсанам». Как Россия выжгла мечты ВСУ о баллистике

ФСБ и Министерство обороны провели секретную операцию по уничтожению украинских предприятий, разрабатывавших дальнобойные баллистические ракеты «Сапсан». Проект финансировала Германия, которая неоднократно отказывала Киеву в поставках собственных ракет Taurus. Что представляли собой так и не взлетевшие «Сапсаны», узнал 360.ru.

Как в России узнали о «Сапсанах»?

О начале производства Украинскими военными заводами баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» сотрудники ФСБ узнали в 2024 году из полученной через прослушку записи разговоров сотрудников Павлоградского химического завода. Работники обсуждали условия контракта по поставкам реактивных снарядов «Тайфун», разработанных днепропетровским КБ «Южное». Там же прозвучало название «Сапсан». «Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — сказал один из работников.

Фото: PPI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Судя по продолжению беседы, к тому времени российские спецслужбы уже догадывались о том, что завод готовит серьезное вооружение, потому что участники обсуждали последние удары по предприятию и готовность руководства перевести производство на резервную базу в Житомирской области.

Но чтобы понять, какие еще предприятия задействованы в выпуске вооружения, потребовалось время. В конце концов спецслужбы узнали все, что нужно.

«В ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса „Сапсан“, в том числе точные координаты зданий, сооружений и предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средства ПВО», — заявили в ФСБ России.

Фото: РИА «Новости»

В конце мая 2025 года немецкая газета Bild в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц выделит гостю средства на серийное производство крылатых ракет, способных преодолевать 2,5 тысячи километров.

Таких разработок у Украины точно нет, поэтому выделенные деньги пошли на «Сапсаны», пролетающие меньшее расстояние более чем в три раза — до 700 километров.

В радиус поражения, согласно карте ФСБ, вошла почти вся территория Белоруссии, Ростовская, Саратовская и Новгородская области, а также Воронеж, Смоленск и Москва.

Фото: ФСБ России

Допустить, чтобы 200 таких ракет ежемесячно попадали в руки украинских боевиков российские спецслужбы и военные не могли, поэтому в июле нанесли массированный удар по готовящимся к серийному выпуску «Сапсанов» заводам.

Где разрабатывали «Сапсаны»?

По данным ФСБ, под удар попали Павлоградский химический завод в Днепропетровской области, где велась прослушка. Это предприятие готовило твердое ракетное топливо для «Сапсанов», а также занималось производством баллистических ракетных носителей.

В Житомирской области под удар попала резервная площадка завода в селе Вакуленчук, куда украинские власти перевезли склады и часть производства Павлоградского химзавода из-за наступления российских войск.

Также в зону поражения попали находящиеся в городе Шостка Сумской области завод «Звезда», занимавшийся производством пороха и баллистических зарядов, и Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, разрабатывающий новые виды пороха для «Сапсана».

В пресс-службе Минобороны заявили, что для ударов по украинским предприятиям задействовали высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с заводами уничтожили охранявшие их комплексы противовоздушной обороны, в том числе четыре пусковые установки Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Уникальная операция России

Российские военные провели по настоящему уникальную операцию и не допустили ударов в глубь России. Восстановить уничтоженные заводы киевский режим в ближайшее время вряд ли сможет.

Рассчитывать на помощь Запада в поставках подобного вида вооружений ВСУ тоже не придется. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель Ассоциации структур безопасность «Русь» Роман Насонов.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы провели большую работу, установив координаты источников снабжения, доставки и производства вооружения для нанесения удара. Также они смогут отследить, если Западные страны начнут поставки дальнобойных ракет на Украину. Но это вряд ли произойдет. «Вооружение такого уровня они поставить не могут, потому что у них самих оно в крайне ограниченном количестве. Стоит оно как крыло Boeing, поэтому это очень и очень непросто. И это бы абсолютно точно отследили», — заявил Насонов.

Сколько лет Украина работала над «Сапсаном»?

ОТРК «Сапсан» — это давняя разработка специалистов КБ «Южный». Первый госконтракт бюро заключило еще в 2006 году. Тогда власти Украины хотели получить аналог российского «Искандера», то есть твердотопливную ракету средней дальности, но с улучшенной системой наведения. Новым комплексом планировали заменить советские «Точки-У».

Конструкторы завершили работу за два года, но в производство новый комплекс так и не отправился из-за завершения финансирования. Его перезапускали несколько раз, но начать реальную работу над прототипом получилось только в 2015 году. Через три года первый образец принял участие в военном параде в Киеве.

Фото: РИА «Новости»

Для серийного производства необходимы испытания самоходных установок, командного пункта и заряжающих машин, способных поднять ракету весом более трех тонн. О том, когда они проводились, неизвестно. Только в августе 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский объявил об успешном

запуске первой баллистической ракеты. Никаких подробностей он не привел. О первом применении установки «Сапсан» в условиях боевых действий глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в мае этого года в интервью газете The Times. Была ли эта установка единственной неизвестно, но после уничтожения основных заводов их производство точно остановилось.