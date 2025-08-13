ВСУ два дня подряд обстреливали территорию возле Запорожской АЭС
Росатом сообщил о массированном артобстреле территории Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины усилили атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, рискуя повредить инфраструктуру станции. Последний массированный обстрел произошел утром 13 августа, сообщила пресс-служба Росатома.
В среду украинская артиллерия обстреляла промзону Энергодара и прилегающие к территории Запорожской АЭС объекты. По информации госкорпорации, никто не пострадал. Накануне под таким же обстрелом загорелась сухая трава в районе гидротехнических сооружений станции, пламя потушили в 700 метрах от энергоблока.
«Интенсивность нападений на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц, что уже приводит к жертвам среди мирного населения. За последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара — двое мужчин и женщина-пенсионерка», — сообщили атомщики.
Росатом предупредил о тяжелых последствиях в случае, если атаки продолжатся. Действия ВСУ напрямую грозят физической целостности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС.
В конце июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на парковку около пожарной части станции. Пострадали семь машин.