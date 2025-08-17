Трамп обвинил СМИ в искажении итогов встречи с Путиным

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошли успешно, но ряд американских СМИ исказили результаты и выпустили недостоверные материалы. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп, опубликовавший целую серию постов с критикой журналистов.

Он подчеркнул, что ничего не может сделать, чтобы автор фейковых новостей начали писать правду пока они остаются сторонниками радикальных левых демократов.

«У меня была отличная встреча на Аляске, посвященная глупой войне Байдена, войне, которой не должно было случиться», — написал Трамп.

Президент США добавил, что любую заключенную им сделку несогласные с его политикой журналисты обязательно бы исказили ради выпуска очередного фейка.

Трамп отметил, что добился большого прогресса в отношениях с Россией и достаточно просто следить за дальнейшими событиями.

За несколько дней до проведения российско-американского саммита на Аляске президент США выступил с жесткими заявлениями ряда СМИ, которые привели заявления экспертов критически оценивших предстоящие переговоры.

Трамп назвал спикеров тупыми и уволенными неудачниками, приведя в качестве примера бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, работавшего в его администрации во время первого срока.