Трамп начнет переговоры в США с личной встречи с Зеленским

Bild: Трамп сначала лично встретится с Зеленским, а потом — с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп сначала планирует провести личную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а потом побеседовать с лидерами стран Евросоюза. Об этом сообщила газета Bild.

«Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС. Ожидается многочасовая дискуссия в расширенном составе», — отметили в статье.

В Вашингтоне Трамп встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими первыми лицами стран ЕС.

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф ранее заявил, что на встрече Трампа с Зеленским стороны обсудят тему территорий Украины. Он добавил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для республики.