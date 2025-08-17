В Германии расшифровали тайные сигналы на встрече Путина и Трампа

Bild: на встрече Путина и Трампа было много скрытых сигналов

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске отличилась необычными жестами и тайными сигналами. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Профессор Кельнского университета Томас Йегер заявил, что российско-американские переговоры отличались непринужденным тоном общения Путина и Трампа. По словам эксперта, «друзья снова нашли общий язык».

Он назвал совместную поездку президентов к месту переговоров в одном лимузине уникальной деталью. Йегер напомнил, что обычно такое не практикуется при визите иностранных лидеров.

Также дружеским жестом стали похлопывания Трампа по плечу Путина. Кроме того, глава Белого дома обращался к российской делегации с улыбкой. В публикации предположили, что грядущая встреча президентов России и США пройдет в таком же позитивном ключе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Путин и Трамп при встрече вели себя так, что «язык тела» двух лидеров был «далек от холодного».