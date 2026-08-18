Ночная атака на Москву и регионы. Что известно
В ночь на 18 августа произошла одна из самых масштабных атак ВСУ на регионы. Только над Московским регионом средства ПВО сбили 150 беспилотников. Всего над Россией, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, нейтрализовали 791 аппарат.
Последствия в Подмосковье
Ночная атака стала одной из самых массированных с начала года.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники перехватили в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступине, Коломне и в Электростали.
«К сожалению, есть пострадавшие», — отметил он.
В Раменском округе осколочное ранение кисти получила 10-летняя девочка, в Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне — 27-летний мужчина. Всем им оказывается медицинская помощь.
В Павлово-Посадском округе из-за налета БПЛА сгорел дотла частный дом в деревне Кузнецы. В Павловском Посаде вспыхнула кровля многоэтажки, обошлось без пострадавших.
Также пожар разгорелся в здании на улице 1 Мая.
В Богородском повреждения получили два частных дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске огонь разгорелся в гостевом доме в Ногинске.
Также беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка и вызвал пожар. Спасатели локализовали возгорание, никто не пострадал.
В Коломне пожар из-за рухнувших обломков произошел в торговом павильоне в районе ТЦ «Глобус». Повреждения также получили здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.
В Котельниках в результате атаки БПЛА вспыхнули строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося жилого комплекса.
«В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ „Раменье“», — добавил губернатор.
В результате атаки в некоторых районах возникли перебои со светом. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий подтвердил, что энергоснабжение полностью восстановили в деревнях Коротково, Кудыкино, Дуброво, Язвищи, Сальково, Высоково и Новое.
Энергетики продолжают проводить ремонтные работы, используются дизель-генераторы. Врио главы округа Сергей Балашов подчеркнул, что электроснабжение работает в штатном режиме.
Где отразили атаки
По данным Минобороны, ночью более 700 беспилотников самолетного типа перехватили в Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, ВоронежскойРостовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Под Воронежем системы ПВО отразили налет 65 украинских БПЛА. Губернатор Александр Гусев отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
В Калужской области военные сбили 25 беспилотников, а в Ростовской — более 80. Под Рязанью ликвидировали девять аппаратов, пострадали три человека.