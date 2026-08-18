Ночная атака на Москву и регионы. Что известно

В ночь на 18 августа произошла одна из самых масштабных атак ВСУ на регионы. Только над Московским регионом средства ПВО сбили 150 беспилотников. Всего над Россией, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, нейтрализовали 791 аппарат.

Последствия в Подмосковье

Ночная атака стала одной из самых массированных с начала года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники перехватили в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступине, Коломне и в Электростали.

«К сожалению, есть пострадавшие», — отметил он.

В Раменском округе осколочное ранение кисти получила 10-летняя девочка, в Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне — 27-летний мужчина. Всем им оказывается медицинская помощь.

В Павлово-Посадском округе из-за налета БПЛА сгорел дотла частный дом в деревне Кузнецы. В Павловском Посаде вспыхнула кровля многоэтажки, обошлось без пострадавших.

Также пожар разгорелся в здании на улице 1 Мая.

В Богородском повреждения получили два частных дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске огонь разгорелся в гостевом доме в Ногинске.