Три человека пострадали в Рязанской области из-за атак БПЛА

Губернатор Малков: в Рязанской области три человека пострадали от атак ВСУ

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Рязанской области ранения получили три человека. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, всего силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников в небе над регионом.

«К сожалению, пострадали три человека. Двое госпитализированы, оказывается медицинская помощь», — отметил глава области.

Малков добавил, что повреждения получили три частных дома в Рязанском округе. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, информация уточняется.

Глава Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что ночью и утром силы ПВО ликвидировали более 150 беспилотников в небе над регионом. В результате налета пострадали три человека, среди них ребенок.

БПЛА сбили в Электростали, Коломне, Ступине, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Раменском и Богородском.