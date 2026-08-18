БПЛА попал в склад Wildberries в Московской области

Украинский беспилотник попал в склад Wildberries в районе «Атлант-парка» в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Богородском повреждены два частных дома в СНТ „Альбатрос“, произошло возгорание гостевого дома в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован», — написал он.

В пресс-службе RWB сообщили, что после атаки БПЛА объект в Московской области получил незначительные повреждения — обломки задели стену здания. Последствия быстро устранили, сотрудников заранее эвакуировали, товары не пострадали.

По словам Воробьева, силы ПВО за ночь и утро отразили массированную атаку БПЛА. Над территорией Подмосковья уничтожили более 150 беспилотников. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе ребенок.