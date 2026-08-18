Десятилетняя девочка пострадала при массированной атаке ВСУ на Подмосковье

Ночью и утром силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку ВСУ в Московской области, пострадала 10-летняя девочка. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале .

«Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область — над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», — написал он.

По словам Воробьева, дроны уничтожили в Богородском, Павловском Посаде, Раменском, Орехово-Зуево, Ступино, Воскресенске, Электростали и Коломне.

«К сожалению, есть пострадавшие. В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка», — заявил губернатор.

Девочка получила осколочное ранение кисти, ее отвезли в больницу. Также в Богородском округе помощь потребовалась пострадавшей женщине. В Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Все они под наблюдением врачей.

«Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом», — заявил глава региона.

В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома — жильцы эвакуированы, обошлось без пострадавших. Также случилось возгорание на улице 1 Мая.

В Богородском округе повреждены два частных дома в СНТ «Альбатрос», загорелся гостевой дом в Ногинске. Также дрон попал в склад Wildberries у «Атлант-парка», пожар уже локализован, никто не пострадал.

В Коломне от обломков дрона загорелся торговый павильон у ТЦ «Глобус». Еще повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна дома на Советской площади.

В Котельниках загорелись строительные леса и изоляционные материалы на территории строящегося ЖК. В Электростали повреждения получили автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе — частный дом в СНТ «Раменье».

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь в сторону Московского региона летели 620 беспилотников.