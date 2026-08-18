В Орехово-Зуевском округе вернули свет в несколько деревень, отключенных после атаки БПЛА

Администрация Орехово-Зуево рассказала о восстановлении энергоснабжения в округе

В ряде населенных пунктов Орехово-Зуевского округа восстановлено энергоснабжение, отключившееся после атаки беспилотников, работы продолжаются. Об этом сообщил глава округа Руслан Заголовацкий в телеграм-канале .

В деревнях Коротково, Кудыкино, Дуброво, Язвищи, Сальково, Высоково и Новое электроснабжение возобновили. Пока обесточены часть домов в микрорайоне Дулево города Ликино-Дулево и поселке Мисцево.

Шесть аварийных бригад работают над восстановлением электричества, по прогнозу подачу энергии возобновят через два часа. Задействованы 24 дизель-генератора.

Администрация и энергетики принимают и оперативно отрабатывают обращения от населения.

В Павлово-Посадском филиале АО «Мособлэнерго» с 5:30 ввели особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования. Были обесточены 109 трансформаторных подстанций в городе Ликино-Дулево.