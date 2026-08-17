В зоне СВО за сутки сбили 797 беспилотников самолетного типа
Минобороны: в зоне СВО сбили 797 БПЛА самолетного типа за сутки
Силы ПВО за истекшие сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции 797 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».
Также ликвидировали четыре реактивных снаряда систем залпового огня. Два из них — HIMARS американского производства и два — Vampire производства Чехии.
Кроме того, уничтожили 12 управляемых авиабомб.
Накануне над российскими регионами за ночь сбили 822 украинских беспилотника. В результате налета на территории склада Wildberries в Подольске Московской области начался пожар, пострадали здание отдела полиции в Кашире и промышленный объект в Воскресенске.