Силы ПВО за истекшие сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции 797 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе» .

Также ликвидировали четыре реактивных снаряда систем залпового огня. Два из них — HIMARS американского производства и два — Vampire производства Чехии.

Кроме того, уничтожили 12 управляемых авиабомб.

Накануне над российскими регионами за ночь сбили 822 украинских беспилотника. В результате налета на территории склада Wildberries в Подольске Московской области начался пожар, пострадали здание отдела полиции в Кашире и промышленный объект в Воскресенске.