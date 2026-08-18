Электроснабжение в Павловском Посаде работает в штатном режиме

Электроснабжение в Павловском Посаде после атак беспилотников работает в штатном режиме. Аварийных и плановых отключений энергии не производится, заявил в своем телеграм-канале врио главы округа Сергей Балашов.

Он уточнил, что сообщения о тотальных отключениях света в Павловском Посаде после атак БПЛА не соответствуют действительности. По его словам, энергетики работают стабильно и контролируют ситуацию в непрерывном режиме.

«Прошу вас сохранять спокойствие и доверять только официальным и проверенным источникам информации, таким как сайт администрации, официальные страницы округа в социальных сетях и сообщения экстренных служб», — отметил чиновник.

Он также напомнил, что достоверные данные о сегодняшних отключениях есть на официальном канале «Мособлэнерго».

Ранее пресс-служба организации сообщила, что Павлово-Посадский филиал перешел на особый режим работы в связи с повреждением оборудования. В результате атаки беспилотников были обесточены 109 трансформаторных подстанций, более пяти тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.