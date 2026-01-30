Между блефом и выживанием. Что стоит за отказом Зеленского от переговоров с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, назвав такое развитие событий невозможным. Категорично он высказался о судьбе Донбасса и ЗАЭС — Украина не собирается идти на компромисс по этим вопросам. Что кроется за громкими словами, разбирался 360.ru

Что опять наговорил Зеленский Ответ Зеленского на слова помощника президента России Юрия Ушакова о гарантиях безопасности в случае визита в Москву был весьма резким и, судя по всему, рассчитанным на медийный эффект. Заявление главы киевского режима явно адресовано не только российской стороне, но и западной аудитории.

Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает.

Жесткое нет фактически оставило Зеленскому лишь поле для маневра на уровне делегаций. К тому же он намекнул на возможный перенос следующего раунда российско-украинских переговоров, которые должны состояться в Абу-Даби. «Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье», — вдруг заявил украинский лидер. Он также добавил, что стороны не нашли решения по двум ключевым вопросам — будущему Донбасса и Запорожской АЭС. По словам Зеленского, уступать Украина не собирается и не отдаст ни то, ни другое без боя.

Фото: РИА «Новости»

На что надеется Украина Официальная позиция Киева, озвученная Зеленским, строится на определенной стратегической логике, пояснил в беседе с 360.ru политолог Дмитрий Солонников. Ее суть — ставка на экономическую мощь и устойчивость коллективного Запада. «В Европе считают, что экономика ЕС и США устойчивее, чем экономика России. И что при нынешней динамике через полтора-два года продолжения конфликта это преимущество начнет сказываться», — сказал эксперт. Солонников добавил, что даже отступление ВСУ в случае этой стратегии некритично. Противник надеется нанести удар другого плана.

Он считают, что проблем в экономике России станет больше, чем у Украины, потому что за ней — ЕС и США. И дальше будут вести с Россией переговоры с позиции силы, требуя подписать предложенную Западом капитуляцию, вернуться на границы 1991 года и выплатить компенсации.

Реалии на фронте не в пользу ВСУ Однако эта логика сталкивается с суровой реальностью театра боевых действий. Военные эксперты задались резонным вопросом: за счет каких именно ресурсов Украина планирует отбивать или не отдавать территории и объекты, о которых идет речь?

Фото: РИА «Новости»

«Положение ВСУ сейчас не очень хорошее, силы России продвигаются. Чем или кем Зеленский собрался отбивать Донбасс и территорию той же ЗАЭС?» — сказал в беседе с 360.ru бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. По словам эксперта, человеческий ресурс у Украины заканчивается. Попытки набрать наемников тоже оставляют желать лучшего, поскольку для иностранных военных очевидно, что это билет в один конец.

Заявления Зеленского — очередные хотелки потерявшего контроль наркомана. Это попытка что-нибудь выторговать себе и схватиться за надежду.

Собеседник 360.ru добавил, что еще на саммите в Анкоридже шла речь о том, что Украина должна полностью вывести войска из Донбасса. В противном случае может даже дойти до санкций со стороны США. «Например, введение оружейного эмбарго. Тогда ВСУ потеряют не только Донбасс, но и Николаевскую и Одесскую области. И это будет реальным достижением целей спецоперации», — заявил Никулин.

Фото: РИА «Новости»

На нереальность замашек Зеленского указал и военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что ЗАЭС полностью находится в руках России, и претензии Украины на нее бессмысленны, хотя и подкреплены позицией МАГАТЭ.

Это одна из уловок, чтобы как бы переиграть нашу победу. Чтобы показать, что якобы побеждает не Россия, а Украина.

Он добавил, что в любом случае еще предстоят весьма серьезные переговоры по судьбе Запорожской атомной электростанции. Обсуждается возможное распределение энергии, а это потребует тщательной проработки деталей сотрудничества. «Доверять эксплуатацию Украине нельзя, потому что она может совершить любую подлость, может устроить аварию», — подчеркнул Литовкин.

Фото: РИА «Новости»

Что Зеленский пытается скрыть за броскими заявлениями

Громкая риторика главы киевского режима может объясняться вовсе не уверенностью в осуществимости озвученных планов, а тактикой политического выживания, указал политолог Дмитрия Ежов.

«Зеленский — последний, кто заинтересован в окончании конфликта, поскольку продолжение кризиса гарантирует, что он будет оставаться у власти. Да и вообще, собственно, будет жив и продолжит путешествовать по миру, что сейчас делает довольно успешно», — сказал собеседник 360.ru. По словам Ежова, попытки Украины делать вид, что она побеждает в конфликте и решения по ключевым вопросам остаются за ней, на самом деле в корне не соответствуют действительности. Эксперт выразил уверенность: Зеленский просто тянет время и выглядит все более жалко. И внутренняя украинская аудитория, на которую в том числе рассчитаны его заявления, тоже начинает это понимать. «Если перевести его слова, то, по сути, он говорит: пусть Киев хоть весь замерзнет и погрязнет в нечистотах, мы будем воевать до последнего украинца», — заключил Ежов.