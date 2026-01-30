На заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе хорошим ответом будет динамика на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», — процитировало его РИА «Новости».

В Кремле, добавил Песков, слышали о нежелании Зеленского отказаться от контроля над Запорожской АЭС, но станция уже более двух лет находится под контролем России.

«Здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту АЭС? Собирается ли атаковать АЭС?» — спросил пресс-секретарь Владимира Путина.

Зеленский подчеркивал, что Украина не отдаст без боя ни территорию Донбасса, ни Запорожскую АЭС. Он также заявил, что решения по территориям пока нет.