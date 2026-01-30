Президент Украины Владимир Зеленский полностью провалил возложенную на него Западом миссию по борьбе с Россией, превратив ВСУ в жалкое подобие армии. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале .

По его мнению, президенту США Дональду Трампу следовало еще много месяцев назад сказать Зеленскому, чтобы он заткнулся и убирался к черту. Глава киевского режима оказался дураком, но ему позволили им быть.

Финансирующие Киев люди понимали, что Зеленский и дальше должен руководить Украиной ради эскалации конфликта. Это была его миссия.

«Но, к сожалению, все обернулось наоборот. В больших количествах гибнут именно украинцы», — подчеркнул он.

Макгрегор добавил, что украинская армия уже превратилась в свое жалкое подобие.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Европа бросила Украину из-за внутренних проблем, а Зеленский провалился как политик. В итоге Россия получает на переговорах то, чего хочет, а Украина приближается к капитуляции.