Поплавская: если Зеленский капитулирует, то не будет блэкаутов в Киеве

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина не обстреливать Украину во время аномальных морозов, но забыл попросить о том же главу киевского режима Владимира Зеленского, террористы которого устроили блэкаут в Белгороде. Об этом в телеграм-канале написала актриса Яна Поплавская.

Американский лидер озаботился судьбой украинцев из-за аномальных морозов, которые ожидаются в ближайшее время на Украине. Артистка задалась вопросом, почему он не попросил главу киевского режима не обстреливать русские города и не убивать мирных жителей.

«А что же он не спросил у него про Белгород, где террористы Зеленского устроили блэкаут? Хохлы не хотят за это ответить киевским блэкаутом, они просят пощады», — жестко добавила она.

Поплавская добавила, что Трампу вообще следовало сказать, что в случае капитуляции Зеленского не будет ни обстрелов, ни блэкаутов, ни жертв.

Пользователи в комментариях поддержали позицию актрисы, напомнив, что в Белгородской области боевики ВСУ убили еще одного мирного жителя.

Губернатор региона Вячеслав Гладков 29 января сообщил, что в Грайвороне погиб водитель скорой помощи. Беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал больницу.