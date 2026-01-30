Предложение Зеленского к Путину назвали клоунадой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Киеве является клоунадой. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Владимир Путин сказал: „Приезжай в Москву“. Он говорит: „Давай к нам“. В стиле „Квартал 95“, клоунада. Хочет ли он мира и подписания соглашения? Нет», — констатировал политик.

Олейник добавил, что заявление украинского МИД об отдельных соглашениях по урегулированию конфликта направлено на срыв переговоров.

«Тогда вопрос возникает: а зачем тебе разговаривать с Путиным? Путину надо разговаривать с Дональдом Трампом в таком случае», — заключил Олейник.

Ранее заявления Зеленского о неготовности уступать Запорожскую АЭС и Донбасс оценили в Кремле.