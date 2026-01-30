Президент Украины Владимир Зеленский начал политическую карьеру как комик, а завершит — как актер трагедии. Об этом телеканалу B1TV заявил бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

«Зеленский начал учить Европу. Ругает нас, не отдавая отчета, что вошел в политику актером комедийного жанра, а уйдет как актер трагедии», — сказал он.

Таким образом Бэсеску оценил заявления Зеленского о слабой политической воле Евросоюза на фоне затягивания решения о поддержке Украины.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф отмечал значительный прогресс по урегулированию конфликта. По его словам, представители России, США и Украины продолжат переговоры в Абу-Даби.

Позднее Зеленский заявил, что киевский режим не намерен отдавать Запорожскую АЭС и территорию Донбасса без боя, фактически перечеркнув слова Уиткоффа.