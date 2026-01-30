Последние заявления Зеленского поставят под вопрос процесс переговоров

Коц: после новых заявлений Зеленского непонятно, как с ним вести переговоры

Владимир Зеленский не оценил предложение от Дональда Трампа и Владимира Путина о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявив, что не отдаст Донбасс без боя. Такое мнение высказал в телеграм-канале военный журналист Александр Коц.

По словам журналиста, глава киевского режима «наложил в кошачий наполнитель» на благоприятный фон для переговоров, которые должны состояться 1 февраля в Абу-Даби.

«О чем переговариваться теперь, не очень понятно», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что попросил Путина на неделю приостановить удары по украинской инфраструктуре. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и добавил, что морозное перемирие должно продлиться как раз до воскресенья.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, новая встреча в ОАЭ может пройти в двустороннем формате, непосредственно между Россией и Украиной.