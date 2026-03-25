Петербург и Ленобласть под ударом ВСУ: что происходит в Усть-Луге и Кронштадте прямо сейчас
Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала года. Регион пережил массированную атаку украинских беспилотников, затронувшую не только промышленные объекты, но и гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Все, что известно о налете БПЛА на Северную столицу и ее пригороды 25 марта, — в материале 360.ru.
Хроника атаки
В ночь на 25 марта ВСУ пытались атаковать дронами больше 10 регионов страны. Средства противовоздушной обороны уничтожили в небе 389 беспилотников противника над Крымом, Московским регионом, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тульской, Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.
Основной удар пришелся на Ленинградскую область, где ликвидировали 56 БПЛА за считаные часы. Режим беспилотной опасности в регионе объявили в 00:34 по московскому времени.
«Внимание, опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области! Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Последствия на земле
Несмотря на то что системы ПВО успешно перехватывали украинские дроны, падения обломков привели к серьезным последствиям на земле.
В порту Усть-Луга, который является крупнейшим нефтеналивным портом Балтийского моря, произошел пожар. Утром среды спасатели вели локализацию возгорания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Выборге при атаке ВСУ повредило кровлю жилого дома. Никто из жителей также не пострадал.
В Кронштадте в результате налета беспилотников пострадали жилые дома и автомобили. В нескольких строениях произошло повреждение остеклений.
«Пострадавших нет. Для жителей организуют пункт горячего питания», — написал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в телеграм-канале.
Коллапс в воздушном пространстве
Одним из самых ощутимых для жителей и гостей города последствий атаки стали ограничения в работе аэропорта Пулково, которые действовали на протяжении пяти часов.
За это время на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, следовавших в воздушную гавань, 10 из них позже вернулись в Пулково. Задержаны оказались 49 рейсов, 21 — отменен.
На этом фоне авиакомпания «Россия» объявила о корректировке расписания: часть рейсов перевозчик перенес, еще часть отменил. Пассажиров просили проверять статус рейса на онлайн-табло и через раздел управления бронированием на сайте компании.
«В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт», — призывали в «России».
Производственные и клиентские службы авиакомпании перевели на усиленный режим работы.
Отбой опасности
Напряжение сохранялось до самого утра. Только в 09:46 губернатор Дрозденко сообщил, что опасность миновала.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал он.
К этому времени аэропорт Пулково также возобновил работу в штатном режиме. Ограничения по приему и выпуску воздушных судов сняли, обслуживание пассажиров возобновилось.