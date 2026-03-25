Петербург и Ленобласть под ударом ВСУ: что происходит в Усть-Луге и Кронштадте прямо сейчас

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала года. Регион пережил массированную атаку украинских беспилотников, затронувшую не только промышленные объекты, но и гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Все, что известно о налете БПЛА на Северную столицу и ее пригороды 25 марта, — в материале 360.ru.

Основной удар пришелся на Ленинградскую область, где ликвидировали 56 БПЛА за считаные часы. Режим беспилотной опасности в регионе объявили в 00:34 по московскому времени.

В ночь на 25 марта ВСУ пытались атаковать дронами больше 10 регионов страны . Средства противовоздушной обороны уничтожили в небе 389 беспилотников противника над Крымом, Московским регионом, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тульской, Белгородской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Внимание, опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области! Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

В Кронштадте в результате налета беспилотников пострадали жилые дома и автомобили . В нескольких строениях произошло повреждение остеклений.

В Выборге при атаке ВСУ повредило кровлю жилого дома. Никто из жителей также не пострадал.

В порту Усть-Луга, который является крупнейшим нефтеналивным портом Балтийского моря, произошел пожар. Утром среды спасатели вели локализацию возгорания. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Несмотря на то что системы ПВО успешно перехватывали украинские дроны, падения обломков привели к серьезным последствиям на земле.

«Пострадавших нет. Для жителей организуют пункт горячего питания», — написал глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в телеграм-канале.

Коллапс в воздушном пространстве

Одним из самых ощутимых для жителей и гостей города последствий атаки стали ограничения в работе аэропорта Пулково, которые действовали на протяжении пяти часов.

За это время на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, следовавших в воздушную гавань, 10 из них позже вернулись в Пулково. Задержаны оказались 49 рейсов, 21 — отменен.

На этом фоне авиакомпания «Россия» объявила о корректировке расписания: часть рейсов перевозчик перенес, еще часть отменил. Пассажиров просили проверять статус рейса на онлайн-табло и через раздел управления бронированием на сайте компании.

«В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт», — призывали в «России».

Производственные и клиентские службы авиакомпании перевели на усиленный режим работы.

Отбой опасности

Напряжение сохранялось до самого утра. Только в 09:46 губернатор Дрозденко сообщил, что опасность миновала.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — написал он.

К этому времени аэропорт Пулково также возобновил работу в штатном режиме. Ограничения по приему и выпуску воздушных судов сняли, обслуживание пассажиров возобновилось.