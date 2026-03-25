Жилые дома и автомобили пострадали в Кронштадте после атаки БПЛА

В результате атаки украинских дронов в Кронштадте незначительные повреждения получили остекление нескольких жилых домов и автомобили. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня в Кронштадте силы ПВО отразили атаку БПЛА. Разрушений нет, пострадавших нет. Для жителей организуют пункт горячего питания», — написал он.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что прошлой ночью военные ликвидировали 56 дронов в небе над регионом. В Минобороны уточнили, что всего в период с 23:00 по 07:00 силы ПВО уничтожили 389 беспилотников над российской территорией.

Из-за атаки дронов ограничения на использование воздушного пространства на прием и отправку рейсов вводили в аэропорту Пулково, они растянулись более чем на пять часов. Почти 50 самолетов задержали более чем на два часа, вылет еще 21 отменили.