Силы ПВО сбили почти 400 беспилотников за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 389 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали в небе над Крымом, Московским регионом, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тульской, Белгородской областями.

Также силы ПВО работали по целям в Орловской, Тверской, Курской, Калужской, Смоленской и Брянской областях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что в небе над регионом уничтожили 56 украинских дронов, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее в Грайвороне Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю. Водитель получил осколочное ранение спины и баротравму, мужчину оперативно отвезли в городскую больницу Белгорода.