Силы ПВО сбили почти 400 беспилотников за ночь

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 389 БПЛА ВСУ над регионами России
В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 389 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что дроны ликвидировали в небе над Крымом, Московским регионом, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тульской, Белгородской областями.
Также силы ПВО работали по целям в Орловской, Тверской, Курской, Калужской, Смоленской и Брянской областях.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что в небе над регионом уничтожили 56 украинских дронов, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее в Грайвороне Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю. Водитель получил осколочное ранение спины и баротравму, мужчину оперативно отвезли в городскую больницу Белгорода.