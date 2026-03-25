Спасатели локализуют возгорание в зоне порта в Усть-Луге после атаки БПЛА
Спасатели ведут локализацию возгорания в Усть-Луге в зоне порта, который загорелся в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным, никто не пострадал. Отражение атаки БПЛА продолжается», — написал он.
Порт Усть-Луга является крупнейшим нефтеналивным портом Балтийского моря.
Во время атаки дронов ВСУ также получила повреждения кровля жилого дома в Выборге. Всего за время воздушной опасности в небе над Ленинградской областью ликвидировали 56 БПЛА.
Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково задержали как минимум 10 рейсов. В воздушной гавани ввели ограничения на полеты.