Авиакомпания «Россия» объявила об отмене рейсов из-за ограничений в Пулкове

Авиакомпания «Россия» на фоне ограничений полетов в петербургском аэропорту «Пулково» корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе „Управление бронированием“ на сайте Аэрофлота. В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт», — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что перевели производственные и клиентские службы на усиленный режим работы.

Ранее стало известно, что из-за налета украинских беспилотников в аэропорту Пулково отменили 21 рейс, почти 50 задержали. На запасные аэродромы ушло 26 рейсов.