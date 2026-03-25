Угрозу БПЛА отменили в Санкт-Петербурге

На территории Санкт-Петербурга отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба РСЧС по Ленинградской области.

Режим опасности атаки дронов в Северной столице объявляли в 02:33 по московскому времени.

Ранее в Ленинградской области также объявили отбой беспилотной опасности, сообщал глава региона Александр Дрозденко. Всего в момент атаки средства противовоздушной обороны сбили 56 беспилотников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что последствия атаки БПЛА устраняют в Кронштадте. Там зафиксировали частичное повреждение остекления автомобилей и нескольких жилых домов, информация о пострадавших не поступала.

Аэропорт Пулково работал в условиях ограниченного воздушного пространства более шести часов. По состоянию на 08:00 более чем на два часа задержались 49 рейсов, еще 21 рейс отменили.