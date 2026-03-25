В Пулкове 26 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за беспилотной опасности

В Пулкове на запасные аэродромы ушли 26 самолетов из-за закрытия воздушного пространства, 10 из них вернулись в авиагавань. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

По состоянию на 08:00 по московскому времени 49 рейсов задержаны на более чем два часа, еще 21 — отменены.

«Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений», — подчеркивают в Пулкове.

Пассажиров просят следить за онлайн-табло и объявлениями в терминале, пользоваться ботом аэропорта в Telegram и обращаться в кол-центр.

Пулково работает в условиях ограниченного воздушного пространства уже более пяти часов. В Ленинградской области с полуночи действует режим беспилотной опасности.