30 декабря 2024 01:33 Курахово почти наш. Что это за город и почему он так важен для России 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press Спецоперация

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Курахово имеет стратегическое значение для ВСУ, город прикрывает дорогу на Красноармейск и является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающейся под контролем Украины. Что известно о Курахове и какая сейчас обстановка в городе — в материале 360.ru.

История Курахова Город расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах от Красноармейска. Курахово образован на месте рабочего поселка Кураховгресстрой, который основали при строительстве электростанции в 1936 году. Название город получил от села Кураховка, расположенного неподалеку. В 1939 году в поселке проживало 3,5 тысячи человек. В годы Великой Отечественной войны населенный пункт был оккупирован немецкими войсками. Статус города Курахову присвоили в 1956 году, тогда же он получил свое современное название. По данным переписи населения, в 2001 году в Курахове проживали 21 479 человек, к январю 2022 года в городе осталось 18 220 человек. В Курахове после 2014 года поселилось много беженцев из-за развязанной в Донбассе войны. Город расположен на берегу реки Волчья, притоке реки Самара в бассейне Днепра, и созданного Кураховского водохранилища, за которым расположен всего один городской район. С основной частью города его соединяют два моста — автомобильный и железнодорожный. Через город проходит национальная автомагистраль Н15 Донецк-Запорожье.

Фото: Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово / РИА «Новости»

После распада СССР в Курахове начались проблемы, значительная часть населения переехала в более благополучные Донецк и Мариуполь. В рамках реформы местного самоуправления в 2020 году в городе образовалась территориальная община из 28 населенных пунктов, в составе которой один город, три поселка городского типа, 21 село и два поселка. Крупнейшими является город Горняк и поселок городского типа Кураховка, а также села Новоселидовка, Дачное, Сонцовка и Успеновка. Площадь города составляет 4320 гектаров. В его составе шесть микрорайонов. В городе расположена Кураховская ТЭС, завод «Электросталь» (металлопрокат, ферросплавы), НПО «Синтоп» (продукция нефтехимического синтеза), Свято-Ильинский машиностроительный завод. В пределах городской общины расположены 35 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 15 фермерских хозяйств. В 2023 году работали три пищевые фабрики и предприятие по производству кормов. Основные промышленные предприятия находятся в промзоне в западной части города.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Стратегическое значение Курахово — достаточно важный населенный пункт, рассказал в беседе с 360.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. «Он достаточно большой по площади и на самом деле очень стратегически важен. Он прикрывает дорогу на Красноармейск. С другой стороны, Курахово — достаточно серьезный промышленный центр. Это уголь, это и производство металлов. То есть это то, от чего очень серьезно зависит украинская промышленность», — отметил Чирков. Переход Курахова под российский контроль станет знаковым событием, заявил эксперт. Таким стратегически важным пунктом город является с 2014 года, сейчас его ценность также высока.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Что даст России взятие Курахова Взятие Курахова позволит российским войскам продвигаться дальше на запад, а это способствует выполнению нескольких стратегических задач. Помимо освобождения территории ДНР, контроль над Кураховом создаст плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк. При таком сценарии российские войска смогут найти наиболее уязвимые места в обороне ВСУ, а также обезопасить фланги группировки войск, наступающей на Красноармейск. Взятие Курахова позволит ударить в тыл украинским подразделениям, ВСУ окажутся в клещах. Для ВСУ потеря Курахова может обернуться крахом фронта на юго-западе Донбасса и обрушением обороны Красноармейска. Полное освобождение города позволит остановить артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка. Взятие под контроль Кураховской ТЭС лишит остальной части Украины теплоэнергии.

Фото: РИА «Новости»

Боевые действия в Курахове Еще в марте 2024 года российские войска повредили железнодорожный мост, связывающий две части города. В сентябре ВС России нанесли удар по автомобильному мосту. Обе эти транспортные артерии играли важную роль в обеспечении продовольствием и военными товарами гарнизонов ВСУ в Курахове и Селидове. После начала СВО большая часть жителей эвакуировалась, предприятия прекратили работу, город подвергся разрушениям. По городу наносят ракетно-бомбовые удары. ВСУ в Курахове оказались в сложном положении. Единственный путь снабжения украинских военных находится под постоянным огнем российских войск. ВС России зачистили котел в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, а также освободили населенный пункт Старые Терны. В ловушку южнее Курахова попали около 700 военных ВСУ, в их числе отряд спецназа.

Российские войска вытеснили ВСУ к западной окраине Курахова. По данным иностранных СМИ, практически весь город находится под контролем бойцов Вооруженных сил России. Группировка ВСУ «Хортица» сообщила об отходе с позиций к югу от города Курахово, решение о выводе подразделений украинское командование приняло, чтобы избежать окружения. После отступления из Курахова украинских войск в городе остались иностранные наемники. Российские военные узнали о присутствии иностранцев благодаря захвату радиостанций.

ВС России практически выбили ВСУ из центра Курахова, об этом стало известно 22 декабря. Осталось зачистить лишь участки на северо-западе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Российские подразделения начали выдавливать украинских боевиков из промзоны. За декабрь ВС России продвинулись на 4,5 километра вглубь города. Также российская армия взяла штурмом административные здания Кураховской ТЭС.