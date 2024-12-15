Рогов: отряд из 700 боевиков ВСУ попал в окружение к югу от Курахова

Группировка ВСУ численностью примерно в 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, в числе попавших в ловушку боевиков группировки есть отряд специального назначения. Российские войска полностью окружили населенные пункты Успеновка, Анновка и Веселый Гай, полностью захлопнув котел.

«Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что ВСУ пытаются пробить коридор в Районе Успеновки. Согласно данным из перехватов, перед окружением украинские военные просили у командования разрешения отступить, но им отказали, объяснил Рогов.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков подтвердил, что ВСУ попали в частичное окружение под Курахово. Российские военные окружили с трех сторон от двух до трех украинских бригад общей численностью до 15 тысяч человек.