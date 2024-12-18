Минобороны сообщило об освобождении Трудового и Старых Терн в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Первый населенный пункт освободила Южная группировка войск, второй — группировка «Центр». Трудовое находится в нескольких километрах к югу от Курахова, а Старые Терны — к северо-западу от города, за водохранилищем.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские военные полностью зачистили котел в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай южнее Курахова. По его словам, в окружение попали до 700 украинских боевиков, из которых кто-то сдался в плен, а кто-то пытался отстреливаться, но был уничтожен.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские военные ускорили освобождение города, чтобы как можно скорее выйти к западным границам республики.