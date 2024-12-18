«Критическая ситуация». В ДНР рассказали о положении ВСУ в Курахове

Вооруженные силы Украины загнали в критическое положение в Курахове, единственный путь их снабжения оказался под огнем ВС России. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он рассказал об освобождении населенных пунктов Трудовое, Старые Терны, Анновка, Пушкино и Веселый Гай на Кураховском направлении.
«В самом Курахове ситуация критическая: единственный путь снабжения ВСУ находится под нашим постоянным огнем», — сказал Пушилин.
Накануне ВС России взяли под свой контроль населенный пункт Старые Терны в ДНР. Он находится в нескольких километрах к югу от Курахова. Также российские военные зачистили котел в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В итоге ВСУ тщетно пытаются выбраться из окружения по руслам реки и полям.
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