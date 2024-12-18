Российские военные зачистили южнокураховский котел от украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахова в ДНР. Это район сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

«Южнокураховский котел зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», — сказал Рогов.

Он добавил, что отказавшиеся сдаться бойцы ВСУ были уничтожены.

Ранее российский боец с позывным Парыга рассказал, что на Курахово-Селидовском направлении он чаще встречал польских наемников, чем украинских боевиков. Причем поляки в плен не сдавались и сопротивлялись до последнего, но сразу отступали при серьезном наступлении ВС РФ.