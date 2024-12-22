ВС России практически выбили ВСУ из центра Курахова

Российские войска достигли успеха в городе Курахово. Они практически выбили противника из центра. Осталось зачистить лишь участки на северо-западе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«В Курахове в целом наши подразделения уже из высотной застройки из центра города противника практически выбили. И остались участки на северо-западе, где еще противник имеет возможность находиться. Не за горами полное освобождение», — сказал он.

За неделю российские подразделения освободили несколько населенных пунктов, в том числе Анновку, Веселый Гай, Успеновку, Трудовое, Новопустынку, Пушкино, Старые Терны, Зеленовку и Новый Комар. Пушилин сообщил, что подразделения выдвинулись из населенного пункта Заря в сторону Красноармейска.